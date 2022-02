“Nonostante tavoli di concertazione ed impegni a risolvere la questione concessioni, il Governo con un colpo di mano si adegua alle direttive comunitarie che non hanno tenuto conto delle peculiarità italiane” è quanto dichiarato dal Sen. di Forza Italia Luigi Vitali a seguito del Cdm odierno. “Una cosa è certa” ha continuato il parlamentare che ha così concluso “la vicenda non è chiusa perché dovrà venire in Parlamento; e qui la musica sarà diversa”.