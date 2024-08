Balneazione interdetta a Lendinuso.

Da oggi e’ problematico stare al mare nei pressi di parte del litorale di Lendinuso, Marina di Torchiarolo. La Capitaneria di Porto ha emesso infatti in queste ore un’ordinanza di divieto di balneazione, navigazione e pesca per consentire la rimozione di un ordigno bellico ritrovato questa mattina a 40 metri dalla battigia. Il divieto vale per un raggio di 50 metri dal punto esatto del ritrovamento.