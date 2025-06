Bambina di due anni azzannata dal pit-bull del nonno. E’ gravissima

Versa in condizioni gravissime una bambina di due anni di Fasano che è stata aggredita da un pit-bull di proprietà di suo nonno.

Il fatto si è verificato ieri, alle 17.30, alla Selva di Fasano, quando il cane si è lanciato sulla bambina azzannandola alla testa. Al suo fianco c’era la madre che ha tentato disperatamente di sottrarre la figlia dal morso del pit-bull, ma per far questo è rimasta ferita a causa della furia dell’animale.

Immediato il trasferimento della piccola al punto di primo intervento di Fasano. Da qui il trasferimento in ambulanza al Perrino di brindisi, ma anche in questo caso i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione ed hanno disposto il trasporto presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di bari dove versa in condizioni disperate.

A quanto pare, prima d’ora il pit-bull del nonno non aveva mai dato segnali di nervosismo alla presenza della bambina.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Fasano.