Bambino di 9 anni in coma – A Brindisi scatta la gara di solidarietà

La notizia è di qualche giorno addietro e riguarda un bambino di soli nove anni che frequenta la scuola primaria “Mantegna” del rione Sant’Elia. Il piccolo ha accusato un malore ed i sanitari dell’ospedale Perrino hanno diagnosticato una emorragia cerebrale e non hanno potuto far altro che sottoporlo ad un delicatissimo intervento chirurgico per consentirgli di essere trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari dove si trova tuttora in gravissime condizioni. I suoi genitori si sono dovuti trasferire nel capoluogo di regione per stare accanto al loro piccolo. Purtroppo, però, non vivono una condizioni florida dal punto di vista economico e quindi la scuola del bambino e la parrocchia hanno avviato una raccolta di fondi a cui possono partecipare tutti i brindisini rivolgendosi proprio alla scuola.

