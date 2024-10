Bambino rapito – Caroli (Fdi): un grazie ai poliziotti della Questura di Brindisi

“Oggi avremmo raccontato un’altra storia, ma fortunatamente non è cos? grazie al pronto intervento di una pattuglia delle Volanti della Questura di Brindisi. Ai ringraziamenti della famiglia per aver sventato il rapimento di un bambino di 10 anni, si aggiungono i miei: sono da considerarsi veri e propri angeli.

“Ma la preoccupazione per quanto è successo ha bisogno di chiarezza: il giovane non era un irregolare, ma con precedenti per atti osceni davanti a minori e minacce con coltello. Cosa sarebbe potuto succedere al piccolo se non fossero arrivati i poliziotti, che per un caso fortuito erano proprio nella zona, la periferia della città, dove il bambino e la sorella di 19 anni stavano camminando?

“Un solo rammarico, che va sottolineato, durante la fase di colluttazione, mentre l’uomo strappava il bambino alla sorella nessuno degli automobilisti o passanti sono andati ad aiutare la ragazza. Qualcuno ha chiamato il 113, ma nessuno si è avvicinato tentando di fermare il gambiano che portava via il bambino. Anche su questo come comunità dovremmo tutti interrogarci.”