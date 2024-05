“Bams 2024” – Quarta (Fdi): si emetta una ordinanza per bloccare la vendita di alcolici!

Alla vigili del “Bams 2024”, l’evento studentesco che si svolgerà, per l’intera giornata, nel parco del Cillarese, il consigliere comunale Roberto Quarta /FDI) pone con forza l’esigenza che il sindaco emetta una ordinanza sindacale (o qualasi altro provvedimento utile a raggiungere il risultato) per impedire che domani nel parco si vendano bibite alcoliche o superalcolici. “Dobbiamo fare di tutto per evitare che i nostri ragazzi -. afferma Quarta . entrino in contatto con l’alcool, tanto più perché la maggioranza dei partecipanti sarà composta da minorenni. Certo, il divieto a vendere bibite alcoliche a minorenni è già previsto per legge, ma è opportuno rinforzare i controlli ed una ordinanza andrebbe in questa direzione, in aggiunta ad una presenza ben strutturata di agenti della polizia locale”.