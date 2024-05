“Bams” – ecco le prescrizioni: niente bevande alcoliche, massimo 1.750 persone e ordinanza per le emissioni sonore

Durante il “Bams” che si sovlgerà venerdì nel parfco del Cillarese non potranno essere somministrate ad alcun titolo bevande alcoliche (e quindi sia a maggiorenni che a minorenni). Inoltre, non potranno accedere nel parco più di 1.750 persone ed il sindaco dovrà emettere una ordinanza per i limiti delle emissioni sonore. Queste, insieme ad altre, sono le prescrizioni della Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli che si è riunita proprio in vista dell’evento riservato agli studenti della provincia di Brindisi.

E’ evidente che il rispetto di tali prescrizioni richiederà l’impiego di un congruo numero di agenti della polizia locale, oltre alle forze dell’ordine.