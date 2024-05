“Bams” – Quarta (fdi) ringrazia Sindaco e Prefetto per l’ordinanza anti-alcol

Ringraziamento al Sindaco e al Prefetto di Brindisi per l’Ordinanza sul Divieto di Consumo di Alcool durante l’Evento Studentesco BAMS

La Commissione Ambiente, presieduta dal sottoscritto, desidera esprimere il proprio sentito ringraziamento al Sindaco e al Prefetto di Brindisi per aver accolto la nostra richiesta di emettere un’ordinanza che vieta il consumo di alcool durante l’evento studentesco BAMS. Questo provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto la maggior parte dei partecipanti all’evento sono minorenni.

L’ordinanza rappresenta un importante passo verso la tutela della salute e della sicurezza dei nostri giovani, promuovendo un ambiente sano e responsabile durante una manifestazione così significativa. Il BAMS è un evento che coinvolge gli studenti di tutta la provincia, ma ancor prima i nostri figli, e il Vostro sostegno conferma l’impegno delle istituzioni verso il benessere della nostra comunità giovanile.

Il nostro massimo appoggio va a questa manifestazione, che rappresenta non solo un’occasione di aggregazione e divertimento, ma anche un’opportunità educativa e formativa per i ragazzi. La collaborazione tra le istituzioni locali e le commissioni di settore è fondamentale per garantire il successo di iniziative che mirano alla crescita e alla sicurezza dei nostri giovani.

Ancora una volta, grazie per aver dimostrato attenzione e sensibilità verso un tema così rilevante, contribuendo a creare le condizioni ideali affinché il BAMS possa svolgersi in un clima sereno e protetto.

Con i migliori saluti,

Roberto Quarta

Presidente della Commissione Ambiente