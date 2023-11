BANCHINAMENTO DI CAPOBIANCO, D’ATTIS (FI): “AGGIUDICATI I LAVORI, BENE PER POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Aggiudicati i lavori per il banchinamento di Capobianco: una buona notizia per il percorso di potenziamento infrastrutturale del porto di Brindisi su cui lavoriamo da tempo. L’opera, come è noto, ha un costo di 65 milioni di euro, di cui 30 milioni finanziati con il fondo complementare del Pnrr. È un momento importantissimo per il porto di Brindisi, interessato da notevoli interventi: le risorse ci sono, le opere si stanno realizzando e bisogna continuare su questa linea. Del resto, le aree del porto interessate rientrano anche nella Zona Franca Doganale Interclusa, ciò significa che, a determinate condizioni, si prevede l’esenzione dalle imposte doganali per il transito delle merci in entrata e in uscita. Ergo, il secondo punto franco d’Italia per sostenere gli scambi internazionali di merci. In questo contesto, potenziare il sistema portuale significa rendere Brindisi assolutamente centrale ed è questo l’obiettivo da perseguire con la determinazione che abbiamo avuto fino ad oggi con il Sottosegretario alle Infrastrutture Ferrante e con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Patroni Griffi”.