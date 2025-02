Bandi transizione a Brindisi e Taranto, fondi per 700mila euro

Ammontano complessivamente a

710mila euro le risorse stanziate dalla Camera di Commercio di

Brindisi-Taranto per due bandi rivolti alle imprese con sede

legale nella circoscrizione territoriale dell’ente camerale (province di Brindisi e Taranto). Il

primo riguarda la doppia transizione digitale ed ecologica per

l’erogazione di contributi a fondo perduto fino a 550mila euro,

finalizzati a sostenere le iniziative di transizione digitale

e/o di transizione ecologica delle micro, piccole e medie

imprese di tutti i settori economici; il secondo bando riguarda

i Voucher internazionalizzazione e mette a disposizione 160mila

euro di contributi per rafforzare le capacità delle imprese di

operare sui mercati esteri.

I dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza

stampa a cui hanno partecipato il presidente della Camera di

commercio di Brindisi-Taranto, Vincenzo Cesareo, la vice

presidente Matilde Contento, la segretaria generale Claudia

Sanesi, i responsabili del procedimento Francesco Maraglino e

Alcide Bruschi, oltre alle strutture tecniche del Punto impresa

digitale e dell’internazionalizzazione.

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto – ha sottolineato

Cesareo – alle imprese con due bandi importanti mettendo a

disposizione una cifra importante. Questo consentirà alle

imprese l’acquisto di servizi strumentali finalizzati

all’introduzione di nuove tecnologie e incentivare percorsi per

favorire la transizione energetica e di essere accompagnate

nella sfida del mercato dell’export”.