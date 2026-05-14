Bandiera Blu provincia di Brindisi: dichiarazione Francesco Piscinelli, neo Presidente AIGO Brindisi

“Il riconoscimento della Bandiera Blu alle spiagge di Carovigno, Ostuni e Fasano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intero territorio brindisino e per tutta la filiera dell’accoglienza turistica.”Lo dichiara Francesco Piscinelli, neo presidente AIGo Brindisi, l’associazione che rappresenta e tutela il comparto ricettivo extralberghiero composto da bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, country house, agriturismi, e ostelli in seno a Confesercenti.”A beneficiare di questo riconoscimento – continua Francesco Piscinelli – sarà l’intero sistema turistico provinciale, sempre più orientato verso un modello di ospitalità sostenibile, autentica e diffusa, capace di valorizzare le identità locali e le eccellenze paesaggistiche della costa brindisina. AIGo Brindisi continuerà a sostenere tutte le iniziative finalizzate alla qualità dell’offerta turistica, alla sostenibilità ambientale e alla crescita del turismo esperienziale, elementi ormai determinanti nelle scelte dei viaggiatori. Le Bandiera Blu assegnate a Carovigno, Ostuni e Fasano sono motivo di orgoglio per tutto il territorio e rappresentano uno stimolo a proseguire lungo un percorso di sviluppo turistico serio, qualificato e competitivo. La Bandiera Blu non è soltanto un simbolo di qualità ambientale, ma certifica il lavoro quotidiano svolto da amministrazioni, operatori turistici e comunità locali nella tutela del mare, dei servizi e dell’accoglienza. Per il comparto extralberghiero – costituito da bed and breakfast, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, agriturismi e ostelli – questo traguardo – conclude il neo Presidente di AIGO Brindisi, Francesco Piscinelli – rappresenta un importante valore aggiunto per la promozione del territorio sui mercati nazionali e internazionali.”