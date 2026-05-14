Bandiere Blu, la Puglia sul podio nazionale: dichiarazione del presidente Matarrelli

La Puglia ottiene 27 Bandiere Blu per l’anno 2026: il riconoscimento della Foundation for Environmental Education colloca la regione sul podio d’Italia, premiando la qualità delle acque, la gestione sostenibile del territorio e l’efficienza dei servizi turistici e ambientali.”La Puglia sul podio nazionale con 27 Bandiere Blu è un risultato straordinario che parla di un territorio curato e di un mare tra i più belli e sicuri d’Italia – ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale della Puglia Toni Matarrelli – come ha attestato anche Arpa verificando l’eccellenza di ben 900 chilometri di litorale. Un traguardo del genere non è frutto del caso ma di una programmazione precisa. E premia una visione che ho sostenuto con convinzione, sin dagli anni in cui ero alla guida dell’Autorità Idrica Pugliese promuovendo investimenti massicci nel settore della depurazione. Ho sempre considerato l’efficienza delle infrastrutture idriche come un pilastro per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Oggi quella programmazione è una realtà che tutela la salute dei cittadini, valorizza il nostro patrimonio naturale e genera valore economico e sociale per l’intera comunità. Il riconoscimento ottenuto deve rappresentare non solo un punto d’arrivo, ma uno stimolo a proseguire sulla strada della sostenibilità. Investire nella qualità dell’acqua e nella modernizzazione degli impianti significa proteggere il futuro della nostra regione. La Bandiera Blu è il simbolo di una Puglia che sa coniugare bellezza paesaggistica e rigore gestionale, confermandosi meta d’eccellenza nel Mediterraneo”.