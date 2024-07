Banditi professionisti in azione. Bottino da 3 milioni di euro. Sotto scacco lo Stato…

Una decina di banditi professionisti per portare a termine un assalto ad un portavalori ed impossessarsi di una cifra che poitrebbe ammontare a circa tre milioni di euro (qanche se mancano ancora conferme ufficiali). E per porfttare a termine il colpo non hanno trascurato alcun particolare, a partire dalla necessità di rallentare l’arrivo d elle forze dell’ordine dando fuoco – su entrambe le corsie della superstrada Brindisi-Lecce – a sette autovetture.

Tanti i testimoni oculari dell’accaduto, che riferiscono di banditi con il volto coperto e armati di fucili kalasnikov. Per fortuna nesun danno alle persone e, in particolare, alle quattro guardie giurate che si trovavano a bordo del blindato (del gruppo Battistoli, ex Securitalia), la cui cassaforte è stata fatta saltare in aria con dell’esplosivo. Dopo il colpo i banditi si sono dileguati attraverso le campagne circostanti, mentre la circolazione èp rimasta bloccata per ore, in maniera tale da consentire la rimozione dei veicoli bruciati e la bonifica della strada. Sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco, oltre al personale dell’Anas.