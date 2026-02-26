Bando del Servizio Civile Universale, scade alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026  il termine per presentare domanda

È fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo Bando del Servizio Civile Universale, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in Italia e all’estero.

Per il territorio si apre un’importante opportunità: sono 77 i giovani volontari complessivamente previsti nell’ambito della Rete SCU coordinata dal Comune di Brindisi, ente capofila di un partenariato ampio e consolidato. All’interno del Programma “Sentieri di vita – Educare, Custodire, Vivere il territorio”, il Comune di Brindisi selezionerà 14 volontari, mentre le restanti posizioni saranno attivate presso i Comuni di Campi Salentina, Francavilla Fontana, Latiano, Novoli, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Squinzano, Surbo e Mesagne, oltre che presso il Consorzio di Torre Guaceto e la Fondazione Biblioteca Pubblica Arcivescovile “A. De Leo”.

I volontari selezionati dal Comune di Brindisi saranno impegnati nei progetti “Anime di pietra e di voce” e “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva”. In particolare, “Anime di pietre e di Voce” valorizza biblioteche, archivi e luoghi della memoria come presìdi culturali attivi, capaci di generare identità, partecipazione e senso di appartenenza; mentre “Semi di futuro: dai Comuni alla Riserva” interviene su monitoraggio ambientale, cura del verde urbano, educazione alla sostenibilità e tutela della fauna e rappresenta un’azione concreta per promuovere comportamenti responsabili e migliorare la qualità ambientale dei territori coinvolti.

Entrambi i progetti hanno durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile pari a 519,47 euro. Una quota dei posti è riservata a giovani con minori opportunità, in particolare con difficoltà economiche, a testimonianza dell’attenzione della rete verso l’inclusione e l’equità di accesso.

Il Servizio Civile Universale rappresenta oggi un’esperienza di cittadinanza attiva, formazione e crescita personale. Al termine del servizio è previsto il rilascio dell’attestato e, per chi conclude senza demerito, la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per personale non dirigenziale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line), accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica, scegliendo un solo progetto e una sola sede.

Per informazioni e supporto alla candidatura è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Brindisi o contattare gli uffici del Settore Programmazione Economica e Sviluppo.