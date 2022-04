BANDO MENSE OSPEDALIERE – M5S: OCCORRE TUTELA LAVORATORI E QUALITA’ DEL CIBO

Bando mense ospedaliere. M5S: “Bene la mozione approvata. Serve lavorare in sinergia per garantire tutela dei lavoratori e qualità del cibo”

“La mozione approvata oggi in Consiglio sul bando regionale per le mense ospedaliere rappresenta un passo importante sia per quello che riguarda il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, che la qualità dei pasti serviti nei nostri ospedali. Continueremo a seguire l’evolversi della situazione, se necessario chiedendo anche un tavolo con tutti gli attori interessati, per far sì che i lavoratori vengano tutelati e che si possa seriamente iniziare a parlare di internalizzazione del servizio”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari.

“Questa mozione – continuano – è importante per riflettere assieme alla Giunta sia dell’importanza del cibo per la terapia sia della possibile internalizzazione del servizio. Abbiamo ribadito più volte le nostre perplessità sulla qualità dei pasti che sarebbero serviti ai pazienti, preparati nelle cucine centralizzate con il metodo di refrigerazione ‘Cook and Chill’, molto spesso a decine di chilometri dagli ospedali. Bisogna mettere la centro la qualità della vita all’interno degli ospedali: in altre regioni, è stato fatto un passo indietro e capito che è un errore preparare un pasto fuori, congelarlo e riportarlo in ospedale, così come è sbagliato tenere chiuse le mense, non avere una cucina in un ospedale che permetta anche di cambiare idea, oppure, come spesso succede, di chiedere qualcosa di diverso durante la giornata. È necessario continuare a lavorare in sinergia tra parti sociali e politica per poter dare un seguito effettivo a quanto approvato oggi”.