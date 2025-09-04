Bando «Sport di Tutti»: firmata la convenzione per una nuova area sportiva nel «Parco Di Giulio». La nota del Comune

La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, ha preso atto dell’ammissione a contributo del Comune capoluogo al finanziamento ottenuto grazie al bando «Sport di Tutti – Parchi 4-14 (ed. 2024)» – iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. – riguardante «Parco Di Giulio» e ha approvato la consequenziale convenzione con Sport e Salute S.p.A.

Il progetto vincente, denominato «Sport di Tutti – Parco Di Giulio», prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dedicata alla fascia d’età 9-14 anni. Con un’estensione di circa 300 metri quadrati, il nuovo spazio offrirà a ragazze e ragazzi la possibilità di praticare sport e attività motoria all’aria aperta. L’intervento, dal costo totale di 50.000,00 euro, è finanziato per 32.500,00 euro da Sport e Salute e cofinanziato per 17.500,00 euro dal Comune di Brindisi.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha voluto inquadrare il progetto in una prospettiva più ampia, legata alla visione strategica a lungo termine per la città. «Questa nuova area sportiva non è un evento isolato – ha dichiarato -. È un tassello fondamentale che si integra in una strategia più vasta volta a migliorare la qualità della vita a Brindisi, in cui si inseriscono anche il playground per il quartiere Sant’Elia che si realizzerà con grazie al finanziamento vinto con “Sport Illumina” e il Parco Modulare del Perrino appartenente alla strategia di rigenerazione urbana di “Trame”. Non si tratta solo di aggiungere uno spazio per fare sport – ha concluso Marchionna -, ma di creare luoghi di incontro e crescita per la comunità. Ogni progetto contribuisce a ridisegnare il volto della nostra città rendendola più a misura di cittadino».

Brindisi si è classificata al 18° posto nella graduatoria nazionale con 80 punti su 100, tra oltre 200 candidature presentate, a testimonianza dell’importanza e della qualità del progetto. «Esso rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra città – ha confermato l’assessore all’Impiantistica sportiva, Giuliana Tedesco -. È fondamentale investire in spazi che incentivino i nostri giovani a praticare attività fisica all’aperto, offrendo loro un’alternativa sana e costruttiva, come dimostrato dall’enorme successo riscosso dal playground a piazza Santa Teresa. Un risultato importante – ha aggiunto – che si inserisce perfettamente nel nostro programma di valorizzazione dello sport come strumento di crescita e inclusione sociale».

Giova ricordare che l’area della nuova realizzazione all’interno del «Parco Di Giulio» sarà dotata di un circuito a corpo libero di grandi dimensioni e di 8 macchine polivalenti per allenamento isotonico e cardio. Sarà fornita di pavimentazione antitrauma e segnaletica informativa con QR Code che, attraverso video tutorial, guideranno i giovani nell’uso corretto delle attrezzature. «La riqualificazione dei nostri parchi cittadini è una priorità, il nostro obiettivo è rendere i nostri spazi pubblici sempre più funzionali e accoglienti per tutta la comunità – ha commentato Livia Antonucci, assessore all’Ambiente con delega ai Parchi -. Con questo intervento, il “Parco Di Giulio” diventerà un nuovo punto di aggregazione e benessere per i ragazzi». L’obiettivo è favorire l’acquisizione di schemi motori di base e promuovere il benessere fisico e psichico, in un contesto di divertimento e socializzazione. Questo progetto rafforza l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, offrendo ai giovani brindisini nuove opportunità per uno stile di vita sano e attivo.