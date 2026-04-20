Barboncini protagonisti della solidarietà: il raduno al Beach One a sostegno del Canile di Brindisi

Una giornata da vivere con il sorriso, tra code che scodinzolano, momenti di condivisione e tanta, tantissima beneficenza. Giovedì 1° maggio il lido Beach One non ospiterà solo un evento, ma un esempio concreto di aggregazione e solidarietà. Il lido di Brindisi si trasformerà in un grande spazio dedicato agli amici a quattro zampe, dove i barboncini – protagonisti del raduno – diventeranno simbolo concreto di solidarietà. L’iniziativa nasce infatti per sostenere il Canile di Brindisi attraverso una raccolta fondi e beni di prima necessità: un gesto semplice, ma capace di fare la differenza per tanti cani in attesa di una famiglia.

La giornata prenderà il via alle 11:30 con l’apertura ufficiale e l’accoglienza dei partecipanti. Sarà il momento della registrazione dei barboncini alla sfilata, del ritiro dei gadget di benvenuto e dell’apertura degli stand dedicati alle donazioni. Da lì in avanti, il lido si animerà progressivamente, trasformandosi in un punto di incontro tra appassionati, famiglie, curiosi e soprattutto amici a quattro zampe.

Già alle 12:15 spazio alla prima dimostrazione dal vivo, con un’esibizione di addestramento e difesa del “Team Von Helden”, che metterà in luce l’intesa e la disciplina tra cane e conduttore.

Intorno alle 13:15 la giornata entrerà in una fase più rilassata, con una pausa dedicata al pranzo e alla socializzazione nell’area bistrot, aperta per tutta la durata dell’evento. Sarà anche un momento particolarmente significativo dal punto di vista umano: verranno infatti presentati alcuni ospiti del Canile di Brindisi in cerca di adozione, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino cani pronti a cambiare vita e magari anche quella di chi sceglierà di accoglierli.

Il cuore dell’evento arriverà nel pomeriggio, alle 15:00, con la sfilata dei barboncini. Una passerella interamente dedicata a questa razza, che si concluderà con una premiazione pensata per valorizzare stile e personalità. La partecipazione alla sfilata prevede una quota di 7 euro, interamente devoluta al canile cittadino.

A seguire, alle 15:30, sarà il momento di una delle esibizioni più attese: quella delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Brindisi, che mostreranno al pubblico il lavoro dei cani antidroga attraverso una dimostrazione operativa.

La giornata si concluderà alle 16:15 con i saluti finali e una foto di gruppo che riunirà tutti i partecipanti, prima della consegna ufficiale al Canile di Brindisi di quanto raccolto durante l’evento.

Anche chi non parteciperà alla sfilata, però, potrà contribuire con una donazione libera oppure portando beni di prima necessità come cibo, coperte, asciugamani, guinzagli e prodotti utili alla cura degli animali. Beach One si conferma così non solo come luogo di svago, ma come spazio di aggregazione capace di unire divertimento e impegno sociale. Una giornata pensata per stare insieme e valorizzare una delle razze più amate e in voga del momento ma, soprattutto, per tendere una mano – o meglio, una zampa – a chi aspetta ancora una casa.