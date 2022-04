BARCA IN AVARIA AL LARGO DI BRINDISI

Mayday al largo delle coste di Brindisi; ieri sera verso le 18.15 giungeva alla radio della sala Operativa della Capitaneria di Porto una richiesta di aiuto da parte di una barca a vela con un’avaria al timone. L’imbarcazione, lunga circa 11 metri e con tre persone a bordo, spaventate da quanto stava accadendo, era a circa tre miglia dal porto di Brindisi. Mollava immediatamente gli ormeggi dirigendo verso l’unità in difficoltà la Motovedetta SAR CP844; una volta raggiunto il natante in difficoltà, il personale di bordo, in considerazione delle proibitive condizioni meteo marine presenti, riteneva di non procedere al trasbordo dei tre occupanti, ma di rimorchiarla fino al Porto.

Alle 21.30 circa, l’unità veniva ormeggiata ad una banchina del porto ed i tre occupanti, assistiti ed accompagnati presso una locale struttura alberghiera.

La Capitaneria di Porto di Brindisi ricorda che per qualsiasi segnalazione sono attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 il numero di centralino della Sala Operativa 0831521022 e la casella di posta elettronica so.cpbrindisi@mit.gov.it mentre, per le sole emergenze in mare, il numero- blu 1530. nonché l’ascolto continuo sui canali radio dedicati, CH 16 e DSC 70