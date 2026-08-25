“Barocco e Neobarocco” partecipa a “Bernini liquido” evento straordinario fra Castello imperiali, Centro storico e nuovo Giardino Pensile

(Francavilla Fontana, Giovedì 27 agosto)

Non chiamateli elementi di un cocktail, perché “Bernini liquido” è molto di più. Giovedì 27 agosto a Francavilla Fontana (Brindisi) ci si appresta a vivere non un momento di grande arte a contatto con i Maestri; non un evento enoico con vini di qualità; non un atteso tuffo in una città “segnata” dal Barocco. Ma, appunto, tre momenti in un evento: “Bernini liquido”, promosso da Puglia Walking Art, “FareZero” e “Melillo – SALENTO DIVINO”.

“Partiremo alle 19.00 da castello Imperiali, dove vedremo i dipinti della mostra Barocco e Neobarocco abbinati ai vini dall’azienda agricola Melillo – spiegano i promotori -. Continueremo con una passeggiata tra i vicoli del centro storico della città di Francavilla e degusteremo un buon calice di vino sul nuovo Giardino Pensile. Ecco perché ‘Bernini liquido’ non è solo un’aperimostra, piuttosto è gioco e intrattenimento, conoscere gente e imparare nuovi aneddoti sui vini, arte e territorio”.