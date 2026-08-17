Barocco Festival. Dopo la nostra segnalazione rimosso lo striscione che impediva la visuale del Castello

Ecco la nota degli organizzatori del Barocco Festival:

Accogliamo la segnalazione e ne comprendiamo le ragioni, legate alla condivisibile esigenza di preservare la piena visibilità del complesso storico. Il Barocco Festival Leonardo Leo fonda da sempre la propria attività sul rapporto tra musica antica, patrimonio e luoghi della memoria, nell’ottica che ogni iniziativa culturale debba contribuire alla loro valorizzazione, rispettandone identità, prospettive e leggibilità.

Per questa ragione, il direttore artistico del Festival, M.O Cosimo Prontera, ha disposto che l’organizzazione provveda senza indugio a ricollocare lo striscione in una posizione più appropriata, evitando qualsiasi interferenza con la visuale delle cortine murarie e della torre angolare del Castello Svevo.

La segnalazione viene dunque accolta con spirito costruttivo e con la stessa attenzione che il Festival riserva ai luoghi che ne accompagnano la presenza sul territorio.

Ufficio stampa

Barocco Festival Leonardo Leo