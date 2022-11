BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2022: TALENTI ALL’ORGANO. GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO APPUNTAMENTO!

Sono stati organizzati tre imperdibili appuntamenti, tra novembre e dicembre 2022, che arricchiscono il prestigioso programma del Barocco Festival Leonardo Leo 2022. Con la Rassegna “Talenti all’Organo”, il Maestro Cosimo Prontera ha fortemente voluto focalizzare l’attenzione sui concerti per organo con giovani esecutori. Tre serate dedicate esclusivamente ai giovani e all’organo , lo strumento principe che la letteratura musicale annovera tra i maggiori.

Presso la Chiesa San Leucio, Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento con l’organista Vincenzo Palumbo, con un programma che ha entusiasmato il pubblico presente e tanti sono stati gli applausi. Prima dell’inizio del concerto, il M° Prontera ha ringraziato don Dino Scalera, parroco della Chiesa, per la disponibilità ad accogliere un evento musicale che sicuramente può avvicinare alla musica e, in particolare, all’organo. Anche nell’era in cui tutto è computerizzato, niente è paragonabile alle emozioni che un organo a canne può dare. Il M° Prontera, inoltre, ha focalizzato l’attenzione sulla grande opportunità di organizzare questi eventi dedicati a giovani talenti. Promuovere la cultura musicale è importante e, come sempre, il Barocco Festival continua a regalare emozioni. Il prossimo appuntamento sarà l’otto dicembre presso la Chiesa San Vito Martire, Brindisi, con l’organista Davide Tenerani. Anna Consales