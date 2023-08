BAROCCO FESTIVAL LEONARDO LEO 2023. “DAL GOLFO DI VENEZIA AL GOLFO DI NAPOLI”

Grande successo per il primo appuntamento brindisino del “Barocco Festival Leonardo Leo 2023, XXVI edizione”, festival internazionale di musica antica nel segno di Leonardo Leo. Presso il chiostro di San Paolo Eremita, Brindisi, si è tenuto il concerto dal titolo “Dal Golfo di Venezia al Golfo di Napoli”, con l’Orchestra barocca “La Confraternita de’ Musici”, diretta al cembalo dal M° Cosimo Prontera. Ospite eccezionale, Alessandro de Carolis, flauto dolce, che con il suo funambolismo ha proposto un ponte per congiungere due porti della musica tra Seicento e Settecento come Napoli e Venezia, un confronto fra due civiltà lontane geograficamente. Alessandro studia flauto dolce con Maria De Martini, perfezionandosi con vari e famosi artisti. Studia flauto traverso con Giampiero Pannone ed Enzo Nini, dedicandosi anche allo studio della musica moderna e dell’improvvisazione. Ha studiato i flauti tradizionali e la musica irlandese. Ha collaborato e collabora tuttora con molteplici artisti in diversi ambiti musicali, svolgendo un’intensa attività concertistica in festival italiani e internazionali. Tantissimi gli applausi per Alessandro De Carolis e per l’Orchestra barocca La Confraternita de’ Musici, tanto che sono stati regalati al pubblico due bis. Un vero tripudio ed è stato entusiasmante vedere tanta condivisione per un evento che è riuscito a catalizzare l’attenzione di un pubblico numeroso, completamente affascinato. Virtuosismi musicali veramente eccezionali, un evento che il pubblico brindisino non dimenticherà facilmente. Un’ulteriore conferma dell’importanza del Barocco Festival, un’occasione per condividere musica ad alto livello, musica che non è semplice intrattenimento, ma, piuttosto, cultura e sensibilizzazione contro la volgarità imperante. Il M° Prontera continua a regalare emozioni. Foto di Maurizio De Virgiliis. Anna Consales