Barocco Festival Leonardo Leo. Primo appuntamento della rassegna “Talenti all’organo 2024”

Anche quest’anno è stata organizzata la Rassegna “Talenti all’Organo”, ideazione e progettazione del M° Cosimo Prontera, con sei appuntamenti, che si terranno tra febbraio, marzo e aprile 2024, che arricchiscono il prestigioso programma del Barocco Festival Leonardo Leo. Sei serate dedicate esclusivamente ai giovani e all’organo, lo strumento principe che la letteratura musicale annovera tra i maggiori. Prima dell’inizio del concerto, è intervenuto il M° Cosimo Prontera che ha ringraziato don Dino Scalera, parroco della Chiesa, per la disponibilità ad accogliere un evento musicale che può, sicuramente, avvicinare alla musica e, in particolare, all’organo, strumento che riesce a regalare emozioni indescrivibili. Gli appuntamenti si terranno a Brindisi e San Vito dei Normanni, in bellissime Chiese, location perfette per l’esecuzione di concerti per organo. Sabato 24 febbraio, presso la Chiesa San Leucio, Brindisi, si è tenuto il primo appuntamento con l’organista Paolo Pasanisi, con un programma che ha entusiasmato il pubblico presente e tanti sono stati gli applausi. Sono stati eseguiti brani di: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Leonardo Leo (1694-1744), Robert Schumann (1810-1856) e Max Reger (1873-1916). “I giovani musicisti di questa rassegna spero si cimentino nella “sublime gara” intuendo che la loro intelligenza, sensibilità, unita alla tecnica, saranno i mezzi per porre una barriera alla dilagante volgarità e mantenere le distanze dagli inutili luoghi comuni- Cosimo Prontera”. Il secondo appuntamento della Rassegna si terrà domenica 25 febbraio presso la Chiesa di San Francesco, San Vito dei Normanni, con l’organista Giuseppe Fanelli. Il Barocco Festival riesce, ormai da tanti anni, a regalare emozioni e a promuovere la cultura musicale. Anna Consales