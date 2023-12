“BAROCCO IN WINTER”: BACH E LA DIMENSIONE MUSICALE DELLA BELLEZZA

Sugli ultimi rintocchi del 2023 torna il “ Barocco Festival Leonardo Leo ”, nella sua speciale edizione “ In winter ”, per restituire ancora un pezzo di bellezza in musica nel segno di Leonardo Leo . La proposta invernale del Festival è prodotta dall a Città di San Vito dei Normanni con il Comune di Brindisi , il Ministero della Cultura e la Regione Puglia . Al centro ancora il musicista tra i maggiori esponenti della Scuola Napoletana del XVIII secolo con natali a San Vito dei Normanni per una finestra che si rinnova nel segno dei più affermati interpreti del repertorio barocco. Ultimo appuntamento del trittico invernale del Festival a Brindisi , venerdì 29 dicembre , alle ore 20 , nella Basilica Cattedrale ( ingresso gratuito ). Protagonista l’orchestra barocca “ La Confraternita de’ Musici ”, diretta al cembalo da Cosimo Prontera , con un programma dal titolo “ Pura bellezza ” dedicato a Johann Sebastian Bach , il compositore di Lipsia che realizzò una sintesi geniale tra gli stili musicali dell’Europa barocca. La sua opera, che include la raffinazione di forme come la suite, il concerto e la cantata, ha avuto un impatto duraturo sulla musica occidentale per profondità emotiva e rigore strutturale. La musica di Bach continua a influenzare generazioni di musicisti e compositori. Nel programma la “ Prima Suite ” per orchestra, scritta a Köthen quando Bach era maestro di cappella alla corte del principe Leopoldo (intorno al 1719), appassionato e abile musicista. Durante questo periodo, Bach ebbe l’opportunità di esplorare pienamente le forme musicali del Concerto italiano e della Suite francese: l’incarico escludeva infatti la produzione di musica da chiesa richiedendo l’esecuzione di tutto quel repertorio più consono alle esigenze, anche mondane e celebrative, di una corte prestigiosa. La composizione incarna magnificamente lo stile e l’estetica della musica barocca, influenzata dalla moda francese del XVII secolo. L’opera, parte di un corpus di quattro ouvertures scritte da Bach , rappresenta una fusione di stili e forme francesi e tedesche, caratteristica delle corti tedesche dell’epoca che guardavano a Versailles come modello di riferimento. Segue il “ Concerto per violino e oboe ”, di cui il manoscritto originale non esiste, ma Bach nel 1736 ne aveva fatto una trascrizione per due clavicembali e orchestra per le esigenze del Collegium Musicum di Lipsia . Il lavoro filologico di Wilfried Fischer , che nel 1966 aveva presentato ad Amburgo uno studio intitolato “ Possibilità e limiti di una ricostruzione dei concerti strumentali scomparsi di Johann Sebastian Bach ”, ha portato alla ricostruzione dei concerti originali riconducibili alle trascrizioni bachiane degli anni trenta del XVIII secolo; dal 1970, i concerti ricostruiti sono parte integrante del volume VII della Neue Bach Ausgabe . Il “ Concerto per violino e oboe ” risponde a quel modello “vivaldiano” con cui Bach aveva familiarizzato nel periodo di Weimar: dal veneziano aveva appreso la chiarezza espositiva, l’ordine del discorso musicale, la limpidezza e l’equilibrio dell’insieme. Tutti quegli elementi, insomma, che avevano contribuito​ alla definitiva consacrazione del “concerto barocco”: in più, nelle mani di Bach , l’architettura italiana si arricchiva di quegli elementi tipici della sua geniale originalità compositiva, legata soprattutto alla mirabile conoscenza contrappuntistica. L’ultima parte del programma è dedicata al primo “ Concerto Brandeburghese ”, scritto nel 1722 e pubblicato a Lipsia nel 1850, una delle più brillanti e note delle sei composizioni che portano al massimo livello il genere del concerto grosso. Il lavoro si inserisce in un contesto storico e personale di grande rilevanza per il compositore di Eisenach. In questo periodo, l’Europa musicale barocca era in pieno fermento, e in Germania, in particolare, viveva un’epoca d’oro. Mentre compositori come Händel e Telemann figuravano l’orizzonte musicale, Bach, nel suo ruolo di Kapellmeister alla corte del principe Leopoldo, trovava il milieu migliore per la sperimentazione e l’innovazione liberando la sua capacità di fondere stili e forme diverse. La combinazione di strumenti – corni da caccia, oboi, fagotto, violino piccolo e archi – risente dell’influenza italiana del concerto grosso e delle sonate da camera, in più arricchita da un contrappunto e una struttura decisamente tedeschi. Il Concerto , così come l’intera collezione dei Brandeburghesi , testimonia in modo compiuto non solo l’arte ma anche la personalità di Bach : la sua profonda religiosità, il lavoro instancabile e rigoroso e la capacità di integrare influenze italiane, francesi e tedesche in uno stile singolare. In questo senso, il Concerto Brandeburghese no. 1 non è solo un capolavoro musicale, ma anche un frammento della vita e del tempo di Bach , una stagione nella quale la genialità del compositore si esprimeva in una straordinaria somma di influenze culturali e musicali. SUITE PER ORCHESTRA No. 1 BWV 1066 Overture, Courante, Gavotte 1 & 2, Forlane Minuet 1 & 2, Bourrée 1 & 2, Passepied 1 & 2 CONCERTO PER VIOLINO E OBOE in RE min. BWV 1060R Allegro, Largo ovvero Adagio, Allegro CONCERTO BRANDEBURGHESE No. 1 in FA magg. BWV 1046 Allegro, Adagio, Allegro, IV Menuetto, Trio I, Polacca, Trio II Orchestra barocca LA CONFRATERNITA DE’ MUSICI Cosimo Prontera cembalo e direzione Daniela Nuzzoli * violino principale Alberto Caponi , Angelo Basile violini I Federico Valerio , Giovanni Rota , Chiara Di Giorgio violini II Paolo Castellitto , Francesco Masi viole Fabio De Leonardis , Cristiano Rodilosso violoncelli Maurizio Ria violone​