BASE ONU BRINDISI. D’ATTIS (FI): “CENTRO STRATEGICO PER SVILUPPO DEL TERRITORIO E PROMOZIONE DELLA PACE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi sono intervenuto con piacere alla tavola rotonda “Supporting Peace with new alliances and skills: a focus on UN Centre in Brindisi”. È stata l’occasione per ribadire dinanzi ad un pubblico autorevolissimo, a partire dal Sottosegretario Generale (USG) per il Supporto Operativo Atul Khare, quanto la base ONU sia strategica non solo sul fronte umanitario, ma anche per lo sviluppo del nostro territorio. I numeri sono eloquenti: il Centro dà lavoro ad oltre 800 persone e dischiude numerose opportunità per le imprese. Il ruolo centrale svolto dalla base sta emergendo con ancor più vigore a causa della guerra tra Russia e Ucraina e tanto potrà fare anche per supportare altri Paesi e zone del mondo ancora scosse da guerre e disordini. Per quanto riguarda la scuola della base il mio impegno è certificato: sono stati stanziati 3 milioni di euro, con un emendamento a mia firma, per il potenziamento del personale didattico e amministrativo fino al 2025. Continueremo ad operare per il rafforzamento del centro brindisino che dà il suo importante contributo al lavoro internazionale delle Nazioni Unite. In quest’ottica, altrettanto importanti saranno gli incontri previsti per domani a Roma del Sottosegretario e l’Ambasciatore con il vicepresidente e Ministro degli Esteri Tajani ed il Ministro all’Ambiente Pichetto Fratin”.