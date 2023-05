BASE ONU, MARCHIONNA: “ATTRARRE ALTRE AGENZIE DELLE NAZIONI UNITE E COLLEGE A BRINDISI PER CRESCITA ECONOMICA ED OCCUPAZIONALE”

Nota del candidato sindaco di Brindisi, Pino Marchionna.

“L’Onu guarda con assoluto interesse all’ampliamento della base logistica di Brindisi, che attualmente conta 430 dipendenti diretti a cui si aggiungono i lavoratori delle agenzie che forniscono supporto informatico per le telecomunicazioni. In totale, la comunità che lavora al servizio della base si attesta sulle 850 unità. Una presenza che genera un importante indotto sul territorio, sia in termini economici che di capitale umano. Oggi c’è la concreta possibilità di attrarre altre agenzie delle Nazioni Unite che vogliono delocalizzare i loro uffici verso tratta come quella di Brindisi, dove la qualità della vita è più alta e il costo della vita è più basso. Il nostro deputato Mauro D’Attis, che ha già reperito tre milioni di euro per la Scuola europea, è impegnato, assieme al Ministero degli Esteri, per istituire a Brindisi una Scuola internazionale privata: un vero e proprio college che consentirebbe di attrarre nuovo capitale umano qualificato e di formare la classe dirigente brindisina di domani. Sono le tracce che intendiamo percorrere per dare lustro alla nostra città e creare sviluppo. Andiamo oltre”.