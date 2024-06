Base ONU. Primi 30 anni a Brindisi. Alla presenza di Gutierres e Tajani

Cerimonia a Brindisi per celebrare il trentennale di attività dell’ONU nella nostra città, alla presenza del segretario generale Antonio Gutierres. Presenti le massime autorità civili e militari. La base di Brindisi e’ impegnata in varie missioni umanitarie nel Mondo e a Gutierrez sono state mostrate le novità in termini di progetti sulle fonti di energia rinnovabili della base. In queste settimane sono inoltre attivi i ponti con Gaza per portare in Palestina viveri e medicinali. Gutierrez e’ stato accompagnato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani.