BASELL – CONFESERCENTI ESPRIME PREOCCUPAZIONI

Basell. Confesercenti Puglia esprime preoccupazione per la situazione

In riferimento alla decisione della Lyondell Basell di chiudere uno dei due impianti attivi nello

stabilimento di Brindisi, con gravi ripercussioni occupazionali che vedrebbero 47 esuberi, cioè l’anticamera

del licenziamento, trasferimenti di altri lavoratori in altri poli produttivi del nord Italia e nessuna speranza di

dare occupazione ai lavoratori che sono in somministrazione, la Confesercenti della Provincia di Brindisi,

sempre attenta sull’evoluzione socio-economica del territorio di competenza, manifesta la sua profonda

preoccupazione riguardo alla situazione critica che sta coinvolgendo il complesso industriale olandese,

che potrebbe ripercuotersi pesantemente sul tessuto sociale della città.

La comunità imprenditoriale e lavorativa del territorio brindisino e del capoluogo in particolare,

insieme a numerosi attori del settore, sia pertanto unita nell’affrontare le sfide che la crisi di Basell sta

generando. Le sorti dei lavoratori che hanno ricevuto, non per loro responsabilità, la lettera di

licenziamento, destano grande preoccupazione, rappresentando un danno notevole per un territorio già

colpito nel corso di questi anni da crisi industriali di questo genere. Confesercenti auspica che l’azienda,

che ha dichiarato la scarsa competitività nel mercato del settore chimico, possa dar vita ad un piano di

rilancio dello stabilimento brindisino che ne assicuri la sostenibilità economica, investendo in

produzioni innovative e compatibili dal punto di vista ambientale, contribuendo così alla crescita

sostenibile del territorio.

“Esprimiamo la nostra grande preoccupazione – dichiara il presidente provinciale Confesercenti

Michele Piccirillo – riguardo al potenziale impatto devastante che queste scelte aziendali potrebbero

avere sull’economia cittadina. In un sistema economico delicato e sempre più compromesso, è

fondamentale diversificare l’economia locale, in modo da ridurre gli eventuali impatti negativi sul

territorio susseguenti alle difficoltà contingenti di alcuni settori economici. Confesercenti auspica

pertanto che si mettano in atto azioni e programmi per una transizione naturale verso una fase

economica meno dipendente dall’industria, salvaguardando sempre il livello occupazionale, e più

incentrata su altri settori economici, come agricoltura, turismo, commercio, ecc, anche in prospettiva

di un’apertura dei mercati e degli scambi commerciali con l’altra sponda dell’Adriatico”.