BASELL, D’ATTIS (FI): “MI ATTIVERÒ PER AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO, GOVERNO SEGUE VICENDA DEL POLO CHIMICO CON ATTENZIONE”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Sulla questione LyondellBasell di Brindisi avevo depositato un’interrogazione diretta ai ministri del Lavoro e del Made in Italy ed oggi ho ricevuto risposta. Come è noto, sono state avviate procedure di licenziamento per 47 dipendenti senza alcun coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali e la questione potrebbe avere un effetto domino su tutto il comparto industriale brindisino e pugliese. Ed è per questo che il gruppo americano avrebbe dovuto confrontarsi nelle sedi opportune prima di mettere in condizioni di crisi non solo il futuro dello stabilimento, ma quello di tante altre aziende collegate. Nella risposta all’interrogazione, i membri del governo confermano di seguire con la massima attenzione l’evolversi della vertenza del polo chimico e di essere pronti a sostenere i lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento. Personalmente, mi attiverò affinché sia convocato un tavolo tecnico per affrontare in modo strutturale e complessivo la questione dell’industria petrolchimica brindisina”.