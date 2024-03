Basilica Cattedrale – Santa Messa in “Coena Domini” presieduta dall’Arcivescovo

Presso la Cattedrale di Brindisi si è tenuta la Santa Messa in “Coena Domini” presieduta dall’Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Intini. Con la Santa Messa in “Coena Domini” inizia il Triduo Pasquale, ossia i tre giorni nei quali si commemora la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, che ha il suo fulcro nella solenne Veglia Pasquale e si conclude con i secondi vespri della Domenica di Pasqua. Si entra, così, nel vivo dei riti dedicati alla Settimana Santa. Al centro della liturgia, la commemorazione dell’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli, con l’annuncio del tradimento di Giuda. Durante la celebrazione si ricorda l’istituzione dell’Eucarestia e si ripete il rito della lavanda dei piedi che, per la Chiesa Cattolica è simbolo dell’amore di Dio. Il Giovedì Santo si allestiscono nelle varie Chiese gli Altari della Reposizione, meglio conosciuti nella tradizione popolare come “Sepolcri”, luoghi in cui viene custodito il pane eucaristico per la comunione che verrà distribuita il venerdì, nella passione del Signore. Tradizionalmente, visitare il sepolcro significa recarsi verso quel luogo in cui Giuseppe d’Arimatea depositò il corpo di Cristo, avvolto in un telo di lino, chiudendolo con una grande pietra. Tutte le Chiese rimangono aperte fino a tarda sera per permettere ai fedeli la visita agli Altari della Reposizione. La celebrazione è stata più coinvolgente anche grazie al Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio”, diretto dal M° Alessio Leo. Prepariamoci a vivere i riti della Settimana Santa con partecipazione e intensità. Anna Consales