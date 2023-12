BASKET – A TREVISO BATOSTA PER L’HAPPYCASA

Basket. Vitucci fa lo sgambetto alla Happy Casa. Ora Brindisi e’ ultima

Scontro diretto per la salvezza per la Happy casa Brindisi, reduce dal brillante successo contro i campioni della Virtus Bologna. La squadre di Sakota torna sulla terra e perde nettamente, un po’ a sorpresa, contro Treviso dei tanti ex, a partire da coach Vitucci, per 86 a 60.

Sakota manda in campo Laszewski, Bayehe, Sneed, Morris e Senglin. Fuori rosa con grossa sorpresa Kyzlink, uno dei migliori, per far posto al nuovo playmaker Jackson. Risponde Vitucci per Treviso con Robinson, Bowman, Allen, Paulicap e Olisevicius. Treviso parte a razzo sul 7 a 0. Senglin, che realizza dapprima la tripla, primo canestro della Happy Casa, e poi fa subito due falli. Ma resta in campo e sara’ l’unico a fare canestro in quei frangenti. Time out Brindisi sul 10 a 3 per i trevigiani. Entra in campo il neo arrivato Jackson, che però non lascia traccia. Brindisi sbaglia tanto in attacco. Treviso difende bene sul pick and roll. Allungo dei padroni di casa sul 15 a 3. Per i biancazzurri entra dopo tanto tempo Johnson per dare una scossa in attacco. Al primo intervallo Treviso avanti per 23 a 5. Aria diversa in avvio del secondo quarto. La Happy Casa Brindisi piazza il parziale 9 a 0, con canestri solo si Senglin, e tenta di ritornare in partita. Ma Vitucci scuote i suoi e Treviso riesce a rintuzzare e neutralizzare la rimonta degli ospiti, grazie anche a Zanelli. In ogni caso e’ un’altra partita, un po’ più equilibrata. A metà gara, Treviso avanti per 45 a 23. I trevigiani tirano col 65% da tre punti. Parte meglio Brindisi nel terzo quarto. Difende benissimo e piazza un parziale di 14 a 4. E’ Morris che da’ la carica ai suoi con canestri a ripetizione. Ma la squadra trevigiana resiste e allunga ancora, dimostrando carattere e tanta forza. All’ultimo intervallo, Treviso resta avanti per 59 a 42. Nell’ultimo periodo la Happy Casa Brindisi si arrende, non avendo più la forza per recuperare il grande svantaggio accumulato nel primo tempino. Vince Treviso per 86 a 60 e ora la Happy Casa Brindisi e’ ultima in classifica. Una caduta libera che si sperava interrotta con la vittoria su Bologna. Invece, ci sono lacune molto gravi. Inesistenti gli eroi della domenica precedente come Bayehe e Sneed. Poi Johnson non e’ ancora pronto dopo l’infortunio. Miglior realizzatore l’ex Bowman con 19 punti.