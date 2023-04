BASKET – A VARESE PASSO FALSO DELL’HAPPYCASA

Basket: inopinata sconfitta della Happy Casa Brindisi a Varese

Sconfitta non prevista della Happy Casa Brindisi sul parquet di Varese per 93 a 86. Un piccolo passo indietro in ottica playoff. Parte forte la Happy Casa Brindisi che da’ subito l’idea di voler far sua la gara. Ma anche Varese risponde per le rime e lo spettacolo se ne avvantaggia. Al primo intervallo Brindisi avanti per 27 a 20. Perkins 8 punti. Anche nel secondo quarto Brindisi tiene botta alla riscossa dei lombardi. A meta gara 51 a 45 sempre per i ragazzi di Vitucci. Crollo Happy Casa nel terzo quarto, come e’ accaduto spesso. Parziale 30 a 12 per Varese. All’ultimo intervallo lombardi avanti per 75 a 63. Varese nell’ultimo quarto resiste al ritorno dei biancazzurri e vince per 93 a 86. Brown 24 punti per Varese e Harrison 21 per HappyCasa.