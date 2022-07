BASKET – ACCORDO BIENNALE CON BRUNO MASCOLO

Happy Casa Brindisi comunica di aver sottoscritto un accordo valido per

le prossime due stagioni sportive con l’atleta italiano Bruno Mascolo.

Playmaker classe 1996, si è messo in luce nelle ultime due stagioni a Tortona dove ha conquistato

la Serie A da MVP della semifinale e finale playoff (20 punti nella decisiva gara 5 e 13.6 punti, 4.5

rimbalzi, 3.7 assist di media in campionato) contribuendo alla grande ascesa della Bertram

Derthona protagonista da neopromossa con la finale di Coppa Italia e la semifinale playoff LBA

(career high stagionale da 21 punti e 25 di valutazione a gennaio).

Annate da protagonista che gli valgono la prima convocazione in Italbasket a novembre,

completando un percorso iniziato dalla Serie C alla Nuova Polisportiva Stabia passando per la PMS

e Auxilium Torino (promozione in Serie A nel 2014/15), Agrigento, Latina, Siena, Napoli e Jesi.