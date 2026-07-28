Basket – Accordo biennale della Valtur con Jacorey Williams

IL CENTRO AMERICANO COMPLETA IL ROSTER VALTUR BRINDISI STAGIONE SPORTIVA 2026/27.

Valtur Brindisi annuncia con grande soddisfazione di aver completato il roster per la stagione 2026/27 con l’inserimento di JaCorey Williams, centro americano di 203 cm classe 1994, atleta di riconosciuta esperienza e caratura internazionale ed europea.

Ottima conoscenza del basket Italiano in Serie A a Trento (secondo miglior realizzatore del campionato 2020/21 a 18.2 punti e 7.8 rimbalzi di media) e Napoli (15.1 e 7.9 rimbalzi a partita nel 2022/23), si lega alla società biancoazzurra fino al 2028 con un contratto di durata biennale.

Centro di mano mancina, dal grande impatto fisico e atletico, è dotato di una varietà di offensive che lo hanno reso negli anni una prima scelta assoluta nel suo ruolo. JaCorey è stato già allenato da coach Nicola Brienza a Trento nel 2020/21, stagione che lo ha visto assoluto protagonista in Italia, il migliore della squadra in campionato per punti segnati, rimbalzi, stoppate, percentuale dal campo e premiato agli LBA Awards come ‘Giocatore Rivelazione della stagione’. Miglior prestazione stagionale i 33 punti messi a segno nel match vinto contro Venezia. Esperienza positiva anche in campo europeo, a 15 punti e 7 rimbalzi di media, nel cammino fino alle Top16 di Eurocup in cui spiccano i 27 punti realizzati nella trasferta russa a Kuban.

Il suo ritorno in Serie A nel 2022/23 con la canotta di Napoli, lo riportò agli onori della cronaca da grande protagonista della salvezza della squadra campana grazie ai 452 punti messi a segno in 30 partite, cifre e prestazioni tali da valere la nomination nel miglior quintetto LBA della stagione.

Nato in Alabama, a Birmingham, JaCorey si diploma e ottiene una borsa di studio per il famoso programma di basket dell’Arkansas nella NCAA. Dopo tre stagioni con i “Wild Hogs”, decide di cambiare college nell’ultimo anno e di trasferirsi al Middle Tennessee, dove registra le migliori prestazioni della sua carriera universitaria: 17,3 punti, 7,3 rimbalzi e 1,6 assist in quasi 30 minuti di gioco.

La sua carriera professionistica inizia dal 2017 al 2019 nella G League con i Canton Charge, affiliati dei Cleveland Cavaliers, e nel frattempo ha un primo assaggio d’Europa disputando 11 partite con l’Hapoel Gilboa in Israele. Dal 2019, prosegue la sua carriera in Europa: Grecia (PAOK – 2019-20, Maroussi 2025-26), Italia (Trento – 2020-21, Napoli – 2022-23), Francia (Bourg-en-Bresse – 2021-22), Montenegro (Budučnost – 2023-24), Israele (Hapoel Jerusalem – 2023-24, Maccabi Ra’anana 2025-26) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai BC – 2024-25).

Nella sua ultima stagione ha giocato nel campionato greco con il Maroussi e nel campionato israeliano con il Maccabi Ra’anana, sempre in doppia cifra realizzativa (11.6 punti e 6.2 rimbalzi in Grecia e 10.8 punti e 5 rimbalzi in Israele) confermandosi un fattore determinante in entrambe le squadre.

Nel corso della sua carriera ha arricchito il curriculum con tre partecipazioni ad edizioni Eurocup (Trento, Bourg e Budučnost) e due competizioni FIBA Basketball Champions League (Paok e Hapoel Jerusalem).