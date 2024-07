Basket – accordo biennale di Valtur con Buttiglione

L’ATLETA BRINDISINO HA FIRMATO IL SUO PRIMO CONTRATTO.

BRINDISI, 15 luglio 2024 – Valtur Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo fino al 30 giugno 2026 con Davide Buttiglione, atleta brindisino cresciuto nel settore giovanile NBB, che ha firmato il suo primo contratto.

Nato a Brindisi il 27/04/2006, Davide ha completato tutta la trafila del settore giovanile con la società biancoazzurra fino ad esordire in Serie A il 5 novembre 2023 in occasione del match interno contro l’Olimpia Milano. Aggregato alla prima squadra sin dal ritiro precampionato, ha vissuto la stagione passata tra allenamenti in Serie A e gli impegni di leva Under 19 Eccellenza ad una media di 20.6 punti a partita.

Durante la prima tappa della Next Gen Cup LBA, manifestazione riservata alle formazioni U18 dei club iscritti al campionato di Legabasket Serie A, ha registrato una media di 25.3 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 2.3 recuperi con un high stagionale da 37 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 42 di valutazione nel match contro Reggio Emilia.

Prestazioni che gli sono valse la chiamata dalla Nazionale Italiana Under 18 come giocatore a disposizione per il prestigioso torneo internazionale “Albert Schweitzer Tournament” disputato ad aprile in Germania e per il ritiro estivo in vista dell’Europeo di categoria in programma in Finlandia dal 27 Luglio al 4 agosto.

Congratulazioni Davide e complimenti a tutto lo staff

DAVIDE BUTTIGLIONE – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Brindisi, 27/04/2006.

Altezza: 193 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Guardia/Ala.

Carriera: New Basket Brindisi (U13, U17, U19), Brindisi Basketball Academy (Serie D, 2022/23), Dinamo Brindisi (Serie B Interregionale, 2023/24).