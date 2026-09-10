Basket – Accordo con Kendrick Ray. New Entry nel roster della Valtur

Valtur Brindisi comunica di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Kendrick Ray, esperta guardia americana classe 1994 di 188 cm. Espletate le pratiche burocratiche di rilascio del visto, il giocatore atterrerà a Brindisi e si unirà al gruppo biancoazzurro in vista dei prossimi impegni di precampionato e stagione regolare.

Nel corso della sua carriera professionistica ha viaggiato in quattro continenti differenti (Europa, America del Nord, Oceania, Africa) e giocato in undici diverse nazioni: Repubblica Ceca (Nymburk), Francia (Le Mans), Israele (Maccabi Tel Aviv), Grecia (AEK, Promitheas, Panionios, Mykonos), Turchia (Buyukcekmece e Petkimspor), Bosnia (Igokea), Italia (Venezia), Nuova Zelanda (Airs), Messico (Fuerza Regia), Angola (Petro Atletico), Canada (Edmonton Stingers) oltre all’esperienza negli Stati Uniti tra High School, NCAA e NBA Summer League (Utah Jazz e Boston Celtics).

La pallacanestro fa parte del DNA per Kendrick e la famiglia Ray, suo fratello Allan è stato un giocatore di basket (numerose esperienze anche in Italia) e sua sorella Brittany ha seguito le stesse orme alla Rutgers University. Kendrick iniziato a giocare a basket alla Middletown High School di New York e si è diplomato al Kennesaw State College. Nel suo ultimo anno, grazie alla media 21.2 punti, è stato inserito tra i primi cinque giocatori della regione ASUN (nessun atleta di Kennesaw State aveva mai raggiunto questo risultato).

Nell’estate del 2017 firma il primo contratto professionistico in Repubblica Ceca con il Nymburk, dove ha un impatto straordinario da 14.1 punti, 4.1 rimbalzi e 2.7 assist che gli garantiscono la nomina a MVP del campionato, un posto in quintetto nella second unit della Basketball Champions League e la vittoria della Coppa Ceca.

Una delle tappe fondamentali nella sua carriera è la chiamata del Maccabi Tel Aviv per disputare l’Euroleague, subito dopo aver trascorso l’estate in Summer League con gli Utah Jazz. Nel dicembre 2018 stabilisce il suo career high in Eurolega da 17 punti e 4/4 triple in 13 minuti contro il Khimki. Dopo una parentesi in Francia, a Le Mans, nel 2020 approda all’AEK Atene per la prima volta in Grecia (paese in cui tornerà in quattro differenti club), dove conquista la Coppa di Grecia da miglior realizzatore delle Finals. Le sue qualità emergono sempre più di anno in anno, tanto da completare stagioni sempre in doppia cifra realizzativa di media: al Petkim in Turchia (15 punti, 4.4 assist, 2.8 rimbalzi di media), al Promitheas tra campionato e Eurocup (12.2 punti, 4.2 assist e 3.1 rimbalzi), in Bosnia tra ABA League e BCL (15 punti, 3.5 assist, 3.1 rimbalzi con il 55% da due e il 35% da tre).

Oltre alla solida carriera europea, decide di intraprendere nuove esperienze da giocatore professionistico in campionati e nazioni non così comuni ai più: Nuova Zelanda (Teranaki 20.3 punti, 5.3 assist e 4.3 rimbalzi), Messico (Fuerza Regia Monterrey, 9.6 punti, 2.6 assist e 2.3 rimbalzi in 36 partite), con i campioni angolani del Petro de Luanda fino alla finale della Basketball Africa League 2025 (BAL) e Canada.

Nell’ultima stagione sportiva 2025/26 Ray ha affrontato il campionato greco a 12.6 punti, 3.8 rimbalzi e 3.2 assist in 30 minuti di media a partita al Mykonos, squadra rivelazione arrivata al settimo posto in classifica e qualificata ai playoff. Nel mese di luglio e agosto è stato un giocatore degli Edmonton Stingers in Canada per quattro partite (11.3 punti di media).

Benvenuto a Brindisi, Kendrick!

KENDRICK RAY – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Middletown, New York – 26/01/1994.

Altezza: 188 cm.

Peso: 82 kg.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Guardia.

Carriera: Quinnipiac Bobcats (2012-14, NCAA), Kennesaw State Owls (2014-17, NCAA), Nymburk (2017/18, CZE), Le Mans (2019, FRA), Maccabi Tel Aviv (2018/19, ISR), AEK Atene (2019/20, GRE), Petkim Spor (2020/21, TUR), Promitheas (2021/22, GRE), Igokea (2022/23, BIH), Venezia (2023, ITA), Taranaki Mountanairs (2023, NZE), Buyukcekmece (2023/24, TUR), Fuerza Regia (2024, MEX), Panionios (2024/25, GRE), Petro Atletico (2025, ANG), Mykonos (2025/26, GRE), Edmonton Stingers (2026, CAN).

Competizioni internazionali: Euroleague – Maccabi Tel Aviv 2018/19; Eurocup – Promitheas 2021/22, Venezia 2023; Basketball Champions League – Nymburk 2017/18, Le Mans 2019, AEK 2019/20, Igokea 2022/23; Basketball Africa League – Petro Atletico 2025.