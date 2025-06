Basket – Accordo della Valtur Brindisi con Lorenzo Maspero

Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Lorenzo Maspero, playmaker italiano classe 1998 in forza all’Urania Milano nell’ultima positiva stagione sportiva.

Play dalla consolidata esperienza nel campionato di Serie A2, Maspero affronterà con i colori biancoazzurri la nona stagione consecutiva nella seconda serie italiana dopo aver terminato la regular season a 5.8 punti e 3.6 assist in oltre 22 minuti di media a partita, numeri che sono valsi la storica qualificazione diretta ai playoff dell’Urania Milano.

Miglior prestazione stagionale nella vittoriosa trasferta a Cremona, dove totalizzò una valutazione totale pari a 29 merito dei 16 punti (3/3 da due, 2/2 da tre, 4/6 ai liberi), 5 rimbalzi e 4 assist.

Nell’ultima parte di stagione ha formato l’asse play-pivot con Kevin Ndzie, in prestito a Milano dal gennaio 2025 e prossimamente compagni di squadra a Brindisi.

Messosi in luce agli esordi in Serie A2 nei primi anni della sua carriera, ha indossato la canotta azzurra in Nazionale Under 20 nel 2018. Il quadriennio a Mantova, dal 2018 al 2022, lo consacra con 115 presenze totali ad una media di 5.4 punti, 2.0 rimbalzi e 2.6 assist in 21 minuti a partita. Treviglio e Nardò le tappe successive della sua carriera, in Puglia raggiunge la salvezza con i neretini alla media di quasi 6 punti e 3 assist a partita.

Benvenuto a Brindisi, Lollo!

LORENZO MASPERO – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Carate Brianza – 15/04/1998.

Altezza: 184 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Playmaker.

Carriera: Bottegone (2016/17, Serie B), Poderosa Montegranaro (2017/18, Serie A2), Mantova (2018-22, Serie A2), Treviglio (2022/23, Serie A2), Nardò (2023/24, Serie A2), Urania Milano (2024/25, Serie A2).