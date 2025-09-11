Basket – Accordo di partnership con Global Ferry Booking srl

NEW ENTRY IN CASA VALTUR BRINDISI IN QUALITÀ DI SILVER SPONSOR.

Valtur Brindisi è lieta di annunciare il nuovo partner Global Ferry Booking Srl, agenzia marittima e partner ufficiale di Grimaldi Lines, che entra nella famiglia biancoazzurra per la stagione 2025/26.

Grazie a Global Ferry Booking Srl, prenotare il tuo traghetto verso le principali destinazioni del Mediterraneo è semplice, veloce e sicuro: Grecia, Italia, Spagna, Albania e altre destinazioni ti aspettano con oltre 70 compagnie disponibili.

Visita www.globalferry.it, confronta le offerte in pochi secondi e ricevi i tuoi biglietti direttamente via e-mail.

Info e assistenza: +39 389 9513886 | +39 0831 1815555 | info@globalferry.it.

Le parole di Francesco Nardelli, Responsabile Commerciale di Global Ferry Booking Srl: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia Valtur Brindisi e di supportare la squadra in questa nuova stagione sportiva. La nostra partnership con Grimaldi Lines ci permette di offrire ai tifosi un servizio rapido, sicuro e conveniente per vivere al meglio le loro avventure nel Mediterraneo”.

Il commento di Tullio Marino, General Manager Valtur Brindisi: “Accogliamo con grande piacere l’azienda Global Ferry Booking, new entry di valore e all’avanguardia nel proprio settore, che entrerà a far parte del mondo biancoazzurra in qualità di Silver Sponsor. Un rapporto di partnership che speriamo possa durare nel tempo con reciproca soddisfazione”.