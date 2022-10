BASKET – ADESSO BISOGNA RIPORTARE IL GRANDE PUBBLICO NEL PALAPENTASSUGLIA…

In un PalaPentassuglia non completamente sold out ma comunque rumorosissimo, la Happy Casa Brindisi conquista una fondamentale vittoria contro la Germani Brescia al termine di una partita thriller e terminata 82-81 per i padroni di casa. Davanti al suo pubblico, i biancazzurri concedono il bis dopo il successo con Napoli, raggiungono quota quattro punti in classifica e ripartono dopo la beffarda sconfitta del Forum sulla sirena contro Milano. È straordinaria l’ultima frazione di gioco degli uomini di Frank Vitucci che, trascinati da un Marcquise Reed formato super (19 punti), recuperano nove punti alla formazione bresciana e mettono addirittura la freccia nei secondi conclusivi. Incandescente e mai domo il tifo sugli spalti, anche quando la partita stava prendendo la piega sbagliata: è anche grazie a questa cornice se la Happy Casa è riuscita a ribaltare pian piano lo score, alzando l’intensità difensiva e la qualità delle azioni d’attacco. Devastanti e applauditissime le penetrazioni in campo aperto di Reed, solito enorme lavoro in entrambe le fasi per Perkins (16 punti) e leggermente sottotono la prova di un Ky Bowman troppo solista e poco incisivo dal punto di vista corale nonostante i 13 punti. La palma dell’mvp, però, se la prende Coupain (22 punti), semplicemente letale dall’arco e principale fonte realizzativa di Brescia. Ma Brindisi, quando alza la difesa come in occasione dell’ultima azione al cardiopalma, riesce a contenerlo, facendo letteralmente impazzire un PalaPentassuglia non ancora pienissimo. Magari, chissà, anche per via del gran caldo e della conseguente possibilità di recarsi un’ultima volta al mare, in una afosa giornata di fine ottobre, come ipotizzato nel finale dal general manager Tullio Marino.

Antonio Solazzo