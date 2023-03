BASKET – ADESSO NIENTE DRAMMI! CONTRO I CAMPIONI LOMBARDI ERA UNA MISSION IMPOSSIBLE…

L’Olimpia Milano espugna il PalaPentassuglia e frena la corsa della Happy Casa Brindisi dopo cinque vittorie consecutive. La formazione campione d’Italia si impone con un rotondo 79-98, risultato mai messo in discussione fin dalla palla a due conquistata da Voigtmann e con il primo canestro messo a segno da Napier: trascinati da un Baron formato super (con ventuno punti finali), i biancorossi dominano l’incontro con semplicità, aiutati però anche da qualche fischio che – per usare un eufemismo – ha fatto storcere il naso ai presenti. La New Basket, scesa sul parquet con il quintetto base composto da Burnell, Reed, Lamb, Mascolo e Perkins, ci mette due minuti a trovare il primo canestro con Mascolo che sigla il 2-4, ma dopo soli cinque minuti si trova sotto di undici punti (5-16) dopo un antisportivo fischiato a Reed per fallo su tiro a Shields. Vitucci chiama timeout, ma al rientro l’Olimpia continua a segnare e allunga fino a toccare anche un preoccupante più venti. Nel finale Brindisi reagisce e chiude la prima frazione sotto di quattordici (15-29). Nella seconda ripresa Harrison entra in partita (quattordici punti totali per il numero sette americano) e il gap si riduce fino a scendere sotto la doppia cifra a un minuto dal termine grazie alla tripla di Mezzanotte che fa infuriare Messina costretto al timeout. Il terzo quarto si apre con il punteggio di 41-52 ma ben presto la forbice si apre definitivamente fino al meno ventuno che chiude i giochi (58-79 il parziale a fine frazione). Gli ultimi dieci minuti scorrono via senza particolari sorprese, ma nonostante il punteggio il pubblico del PalaPentassuglia continua a dimostrarsi un fattore in più sostenendo la squadra fino all’ultimo suono della sirena. Brindisi non si arrende, ma Milano spegne ogni tentativo di accorcio con cinismo e freddezza. Termina così 79-98 un match mai in discussione ma coronato comunque dal grandissimo entusiasmo della tifoseria brindisina, già in procinto di preparare e organizzare la prossima impegnativa trasferta a Napoli. Brindisi non riesce a ingranare la sesta, ma il PalaPentassuglia si conferma la vera marcia in più di questa stagione.

Antonio Solazzo