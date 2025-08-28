Basket- Aggiornamento condizioni fisiche di Blake Francis

NOTA SOCIETARIA RELATIVA ALL’ATLETA BIANCOAZZURRO.
Valtur Brindisi comunica che nella giornata odierna l’atleta Blake Francis è stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi del terzo e quarto metacarpo della mano destra.
L’intervento, eseguito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dal Dott. Alessandro Pozzi, è perfettamente riuscito.
Il giocatore, che tornerà a Brindisi nella giornata di domani, inizierà il percorso riabilitativo monitorato costantemente dallo staff medico-sanitario biancoazzurro.