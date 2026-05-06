Basket – Al via la serie Play-off Verona-Brindisi – Gara 1 in diretta in chiaro su Raisport domani alle 20.45

QUARTI DI FINALE PLAYOFF SERIE A2: PRIMI DUE APPUNTAMENTI A VERONA GIOVEDÌ 7 E SABATO 9 MAGGIO. LA SERIE SI SPOSTERÀ A BRINDISI AL PALAPENTASSUGLIA MARTEDÌ 12 MAGGIO PER GARA TRE.

Terminata la fase regolare del campionato di Serie A2, è il momento clou della stagione: i play-off promozione.

La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi affronterà il quarto di finale con lo svantaggio del fattore campo, a favore della Tezenis Verona, ma con la consapevolezza di poter ribaltare i favori del pronostico e l’inerzia di una parte finale di stagione in controtendenza rispetto a oltre trenta partite di regular season in cui i biancoazzurri hanno sempre avuto il destino nelle proprie mani dai vertici della classifica.

La gara uno si disputerà giovedì sera 7 maggio alle ore 20:45 al Pala AGSM Aim di Verona; gara due in programma sabato 9 maggio alle ore 20:30 sempre in casa della Scaligera. La serie si sposterà a Brindisi, martedì 12 maggio al PalaPentassuglia per il terzo appuntamento fissato alle ore 20:30. Eventuale gara quattro (giovedì 14 maggio ore 20:30 a Brindisi) e gara cinque (a Verona domenica 17 maggio ore 18:00).

Alla vigilia della doppia trasferta in Veneto, in partenza mercoledì pomeriggio e ritorno previsto domenica mattina, ecco le parole dei protagonisti in casa biancoazzurra.

Piero Bucchi (allenatore Valtur Brindisi) – “Ci siamo allenati intensamente in questi giorni facendo un buon lavoro e cercando di integrare al meglio le due new entry. C’è voglia di fare bene e di lottare su ogni pallone, vogliamo regalare qualcosa di importante ai nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini. Noi ci crediamo, è il momento di cercare di far vedere a tutti quanti di che pasta siamo fatti”.

Todor Radonjic (capitano Valtur Brindisi) – “Siamo carichi per questa avventura che ci aspetta ai playoff. Adesso è il momento clou della stagione in cui tutte le squadre sono determinate e concentrate per raggiungere i propri obiettivi. Abbiamo resettato in questi giorni e siamo pronti a lottare fino all’ultimo. Ci attende una bella sfida stimolante contro Verona, non vediamo l’ora che inizi la serie e giocarci tutte le nostre carte”.

La gara uno sarà trasmessa giovedì 7 maggio in diretta alle ore 20:45 su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e visibile, sempre in diretta ed in chiaro, sulla piattaforma Rai Play (https://www.raiplay.it/dirette/raisport); ma anche in tutti i territori raggiunti dal satellite Hotbird 13 (Europa e bacino del Mediterraneo) e sul canale internazionale Rai Italia, trasmesso e diffuso nel mondo, in lingua italiana.

La gara sarà inoltre disponibile in visione free-on demand su Rai Play.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio, media partner Valtur Brindisi.