Basket – Alfonso Di Ianni torna in Dinamo con un biennale

La Dinamo Basket Brindisi è felice di comunicare il ritorno di Alfonso Di Ianni con un accordo che lo legherà per le prossime due stagioni.

Dopo aver trionfato nella Serie B Interregionale nella stagione 2022/2023, Di Ianni torna a indossare la maglia della Dinamo portando con sé un bagaglio di esperienza e successi.

Nato a Torremaggiore in provincia di Foggia nel 1997, Di Ianni, ala di 203 cm, è cresciuto con il pallone da basket tra le mani. Ha esordito a soli 16 anni in Serie A2 con il Latina, mostrando fin da giovane un talento evidente e una determinazione straordinaria. La sua carriera è stata caratterizzata da significative esperienze in Serie B, serie C e D, dove ha sempre recitato un ruolo da protagonista, contribuendo con le sue prestazioni alla conquista di vari campionati. Dal 2015 al 2022, ha alternato le sue partecipazioni tra la A2 e la Serie B, fino a ottenere la doppia promozione con la Sveva Lucera dalla C Silver alla B Interregionale.

Il 2022-2023 è stato un anno straordinario per Di Ianni che ha conquistato tre promozioni consecutive: dalla C Silver alla B Interregionale con Lucera, e con la Dinamo qualche mese dopo, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua capacità a fare la differenza.

Il ritorno di Di Ianni alla Dinamo rappresenta non solo un rinforzo di grande valore per la squadra, ma anche un segnale forte della volontà del club di puntare su giocatori di alto livello per affrontare le sfide future. Nonostante le numerose offerte ricevute da squadre prestigiose, la scelta di Di Ianni di tornare a Brindisi dimostra il suo legame speciale con la città e il suo impegno nel contribuire alla crescita del progetto sportivo della Dinamo. Di Ianni ha deciso di aderire al progetto anche grazie alle esperienze positive vissute due anni fa, apprezzando la serietà della società, la qualità della programmazione e dell’organizzazione nonché l’onestà nei rapporti economici.

Alfonso Di Ianni ha espresso grande entusiasmo per il suo ritorno: “Sono felicissimo di tornare a Brindisi, dove ho trascorso un bellissimo e vincente finale di stagione due anni fa. Non vedo l’ora di riabbracciare tifosi, compagni e staff. Siamo pronti a lavorare duramente per ottenere nuove soddisfazioni insieme”.

Max Di Santo, procuratore dell’atleta: “Abbiamo scelto la Dinamo Basket Brindisi principalmente per soddisfare il desiderio dell’atleta. Alfonso desiderava tornare a Brindisi, dove aveva già vissuto esperienze positive e vincenti, inclusa la vittoria di un campionato dalla C alla B due anni fa. Si era trovato bene con lo staff tecnico e la società che lo avevano valorizzato totalmente. Oltre alla puntualità e serietà della società verso i giocatori, la scelta di Brindisi è stata motivata dalla presenza di un ambiente amichevole e di grande cultura cestistica che può soddisfare appieno le esigenze del giocatore”.

“Siamo contenti del ritorno di Alfonso Di Ianni – ha afferma il GM della Dinamo Dario Recchia – strappato alla forte concorrenza di società di categoria superiore. Alfonso è un giocatore di grande livello dal curriculum impressionante. Due stagioni fa, dopo aver condotto Lucera in Serie B, ha ottenuto un’altra promozione giocando l’ultima parte della stagione con la nostra squadra. È un difensore eccezionale, con un ottimo tiro e una conoscenza del gioco straordinaria. Di Ianni ha firmato un contratto biennale confermando il valore del nostro progetto e la sua volontà di restare legato alla nostra squadra dopo l’esperienza passata. Con questo notevole innesto, la Dinamo chiude il mercato dei senior e presto presenterà gli ultimi under che completeranno il roster. Gli stessi che potranno crescere rubando il mestiere proprio a giocatori come Alfonso. Un ringraziamento particolare va alla proprietà e agli sponsor per il loro sostegno economico, nonché al procuratore e amico Max Di Santo per il successo della trattativa”.