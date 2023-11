BASKET – ALLA DINAMO ARRIVA L’ALA FILIPOVIC

La Brain Dinamo Brindisi si rinforza: da Varese arriva l’ala Jovan Filipovic

La Brain Dinamo Brindisi annuncia con grande soddisfazione la firma dell’atleta Jovan Filipovic, ala di 192 cm.

Nato il 12 gennaio 2004 in Serbia, dopo la crescita cestistica nel suo paese d’origine, viene scelto dall’Academy della Pallacanestro Varese per diventare protagonista del prestigioso settore giovanile lombardo. Con la maglia biancorossa disputa i campionati d’Eccellenza U16, U18 e U19 dove realizza oltre 10 punti di media per stagione, oltre a tre campionati senior in Serie C Gold in cui mantiene le stesse medie e viene allenato da due coach di altissimo livello quali Stefano Bizzozi e Zare Markovski.

Da segnalare anche le autorevoli presenze nell’Adidas Next Generation Tournament, il torneo organizzato dall’Euroleague per le migliori formazioni Under 18 europee, e nella Next Gen Cup, evento riservato per i settori giovanili della Serie A italiana.

Ha iniziato la stagione 2023/24 con la maglia dell’Action Now Monopoli, squadra partecipante al campionato di Serie B interregionale nel girone G, insieme con la Brain Dinamo, confermando le ottime qualità fisiche e tecniche messe in mostra nelle precedenti stagioni.

L’acquisto di Filipovic, giovane promessa del panorama cestistico nazionale, è la dimostrazione che la società, insieme al prezioso contributo degli sponsor, ogni giorno lavora al massimo per garantire il miglior roster allo staff tecnico con l’obiettivo di disputare al meglio la stagione da neopromossa nell’insidioso campionato della Serie B.



Il neo-atleta biancoazzurro farà il suo esordio in campo con la maglia della Brain Dinamo questa sera alle ore 18:00 nell’importante trasferta sul campo dell’Adria Bari. Diretta streaming sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

La Brain Dinamo Brindisi intende ringraziare il procuratore dell’atleta Paolo Paolucci e la società Action Now Monopoli per il buon esito della trattativa.