Basket – Alla Valtur Brindisi il Memorial Pajetta

IL MEMORIAL PAJETTA È DELLA VALTUR BRINDISI: SCONFITTA VERONA IN FINALE 78-61

DUE GIORNI MOLTO POSITIVI PER I BIANCOAZZURRI CHE CONQUISTANO IL PRIMO TROFEO DI PRECAMPIONATO. PROSSIMI IMPEGNI A BRINDISI IL 13 E 14 SETTEMBRE PER LA PRESENTAZIONE E IL MEMORIAL PENTASSUGLIA

La settima edizione del ‘Memorial Piera Pajetta’ viene conquistata dalla Valtur Brindisi che a distanza di ventiquattro ore bissa il successo al PalaCarnera di Udine e dopo Orzinuovi sconfigge anche Verona con il punteggio di 78-61. Ottime indicazioni per coach Piero Bucchi, nonostante le assenze di Arletti e Fantoma, su tutti gli uomini a propria disposizione che mostrano già un’identità difensiva di squadra di buona fattura. La replica del match andrà in onda domenica mattina alle ore 11:00 su www.teleregionecolor.com.

Confermato il quintetto iniziale per coach Piero Bucchi formato da Laquintana, Allen, De Vico, Ogden Vildera.

I primi sette punti dell’incontro sono tutti a firma dell’atleta americano Bryon Allen che si conferma molto ispirato al tiro ad appena sette giorni dall’arrivo a Brindisi. La Scaligera reagisce con un break di 9-0 che vale il sorpasso 14-16 al settimo minuto ma il duo Calzavara-Ndzie genera un nuovo parziale a favore della Valtur a fine primo quarto (23-18). Ogden dimostra grande dimestichezza in attacco sfruttando i movimenti in post basso, Buttiglione realizza la tripla dall’angolo e Brindisi raggiunge il vantaggio in doppia cifra. È la difesa brindisina a fare la differenza in concedendo soli 6 punti in nove minuti alla Tezenis che scivola fino al -15 (37-22) prima di dimezzare il gap al -8 di fine primo tempo.

Laquintana sblocca i suoi al rientro in campo dalla lunga distanza mentre il gioco a due Allen-Vildera strappa gli applausi dei presenti al PalaCarnera (46-33 al 24’). Verona lotta possesso dopo possesso e torna a 5 punti di distanza ma sono le triple di De Vico e Calzavara a riportare il gap sul +8 Valtur a dieci minuti dalla fine (57-49). La fisicità e l’atletismo del centro Kevin Ndzie fanno la differenza sui due lati del campo per il nuovo allungo sopra la doppia cifra.

Calzavara gestisce molto bene i possessi nei minuti finali dell’incontro a valere il sigillo sulla conquista del trofeo Memorial Pajetta.

La prossima settimana si entra nel clou del precampionato con la settimana biancoazzurra: venerdì sera la presentazione di squadra al Piazzale Lenio Flacco di Brindisi e sabato sera la tredicesima edizione del Memorial Pentassuglia, biglietti già in vendita al costo unico di €10 per il match del cuore di ‘Big Elio’ Brindisi-Rieti.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-TEZENIS VERONA: 78-61 (23-18, 39-31, 57-49, 78-61)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione 3, Laquintana 8, Vildera 5, Ogden 10, De Vico 12, Radonjic 5, Calzavara 11, Ndzie 9, Allen 15. Coach: Bucchi.

TEZENIS VERONA: Cannon 8, Gazzotti, Faggian 7, Airhienbuwa 14, Palumbo 7, Esposito 6, Penna 2, Udom 11, Bartoli 6. Coach: Ramagli.