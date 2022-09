BASKET – AMATI: LA REGIONE DIA UN CONTRIBUTO ALL’HAPPY CASA BRINDISI

Sport, Amati: “Contributi per basket Brindisi. Audizione con Puglia promozione”

Dichiarazione del Presidente della Commissione Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Ritengo necessario promuovere la Puglia attraverso un contributo alla più importante squadra di basket della regione, quella di Brindisi, con la ovvia ed ulteriore finalità di offrire un sostegno al bilancio della società.

Per questi motivi ho disposto la convocazione in audizione, nella seduta di lunedì prossimo, del Presidente di Puglia promozione, per esaminare la possibile ed eventuale programmazione di risorse finanziarie da disporre in favore della squadra di basket di Brindisi e di tutte le altre squadre pugliesi non sostenute da alcuna misura finanziaria e militanti in campionati d’eccellenza di discipline sportive a minore popolarità o richiamo commerciale”.