BASKET – ANCORA A DIGIUNO L’HAPPYCASA

Basket. Happy casa sconfitta a Trento

Ancora una sconfitta per la Happy Casa Brindisi e ancora zero punti in classifica. La squadra di Sakota ha perso 81 a 71 in trasferta contro Trento. Parte a razzo Trento che da’ subito l’idea di dominare il match. Al primo intervallo i trentini sono avanti 19 a 9. Anche nel secondo tempino Trento mette le mani sul match. A metà gara, Trento avanti per 47 a 30. Il secondo tempilo vale solo per le statistiche. Trento vince per 81 a 71. Nel prossimo turno la Happy Casa Brindisi ricevera’ la visita della capolista Virtus Bologna. Ma intanto si spera di recuperare qualche infortunato, oltre ad avere necessità di tornare sul mercato.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-HAPPY CASA BRINDISI: 81-71 (19-9, 47-30, 60-50, 81-71)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 4 (2/2, 4 r.), Stephens 2 (1/3, 0/2, 4 r.), Hubb 16 (2/5, 3/7, 1 r.), Alviti 21 (2/2, 5/6, 6 r.), Conti (0/1 da tre, 1 r.), Forray 2 (1/1, 0/3, 1 r.), Cooke 6 (3/7, 0/1), Udom 11 (2/2, 2/2, 3 r.), Biligha 6 (3/6, 0/1, 4 r.), Grazulis 3 (0/1 da tre, 3 r.), Baldwin 10 (1/3, 2/6, 7 r.). All.: Galbiati.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 18 (5/11, 2/5, 4 r.), Mitchell ne, Sneed 7 (2/10, 0/3, 3 r.), Laszewski 19 (2/4, 4/6, 7 r.), Riismaa, Senglin 7 (2/8, 1/4, 3 r.), Seck (1 r.), Kyzlink 9 (2/3, 1/3, 2 r.), Bayehe 11 (4/7, 11 r.), Guadalupi ne, Malaventura ne, Buttiglione ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Rossi – Grigioni – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Trento 11/14, Brindisi 13/14. Perc. tiro: Trento 29/61 (12/30 da tre, ro 10, rd 26), Brindisi 25/64 (8/21 da tre, ro 13, rd 20).