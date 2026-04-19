Basket. Ancora un ko per la deludente Valtur Brindisi a Pistoia

Dopo una settimana di grandi decisioni in casa Valtur, con il divorzio da Copeland e l’arrivo di Jones gia’ da qualche giorno e quello dei prossimi giorni di Khalil Ahmad, oggi c’era la penultima giornata della stagione regolare. In campo in terra toscana Pistoia e Brindisi. I padroni di casa a caccia di una migliore posizione nei playout e Brindisi a caccia della terza posizione nella griglia play off, la quarta nella classifica generale. Ha vinto Pistoia per 79 a 71 a conferma che Brindisi sta riscontrando tante difficoltà in questo finale di campionato. Il nuovo arrivato Jones non sembra integrato con il resto della squadra. La Valtur in campo con Cinciarini, Francis, Esposito, Jones e Vildera. Indisponibili Miani e Mabor. Risolto il contratto con Copeland. Parte molto bene la formazione di Bucchi, molto più equilibrata col nuovo assetto. Primo break in avvio sull’8 a 2 a favore dei biancazzurri. Al primo intervallo 22 a 14 per la Valtur. Il riconfermato Francis e Vildera i migliori per i biancazzurri. Il secondo quarto vede Pistoia recuperare, arrivando al -1 all’intervallo lungo. 40 a 39 per Valtur. Equilibrio perfetto anche nel terzo quarto. Fantoma nel finale 5 punti consecutivi che consentono alla Valtur di stoppare la piccola fuga dei toscani. All’ultimo intervallo, 56 pari. Migliori Vildera per Valtur e Anderson per Pistoia. Nell’ultimo quarto Pistoia prova a dare l’allungo decisivo. +7 a metà’ tempino con gli ottimi Stefanini e Anderson. Brindisi fa fatica, con percentuali che scendono vorticosamente, In attacco e anche in difesa. Parziale di 9 a 3 per Pistoia. Da’ la carica ai biancazzurri Cinciarini con la tripla del -3. E’ un buon momento per gli ospiti che riprendo il controllo del match. Gara ad elastico con parziali favorevoli ora ad e ora all’altra squadra. Finale emozionante. Saccaggi porta avanti i suoi con sue triple consecutive. -+5 Pistoia e time out Brindisi. I toscani si portano a +7. Francis fa solo uno su tre dai tiri liberi e consegna di fatto la vittoria ai pistoiesi. Pistoia vince per 79 a 71. Da rivedere Jones che non ha inciso sul match. I risultati dagli altri campi fanno scendere in classifica la Valtur Brindisi. A rischio la migliore posizione per i playoff. Non e’ cambiato niente rispetto a sette giorni fa. Ora Brindisi scende nella griglia playoff. Domenica prossima ultima gara in casa contro Ruvo. Un derby che varrà’ tanto per gli obiettivi delle due squadre.