Basket: ancora un ko per la Valtur contro Avellino

Continua a fasi alterne il campionato di serie A2 della Valtur Brindisi. La squadra di Bucchi non riesce a dare continuità ai risultati positivi. Nel match esterno di questa sera il team biancazzurri ha perso contro Avellino per 77 a 73. Valtur non ha saputo sfruttare i tantissimi rimbalzi in più conquistati rispetto ad Avellino, 46 contro 30. Avvio equilibrato pur se la Valtur Brindisi ha mostrato qualche lacuna difensiva di troppo. Al primo intervallo Avellino avanti per per 19 a 16. Anche nel secondo quarto Brindisi cerca di non far scappare i padroni di casa. Gara in equilibrio. All’intervallo lungo Brindisi mette il muso davanti sul 35 a 33, con il canestro del sorpasso di Ogden sulla sirena. Lewis e Mussini i migliori per i campani, il solito Allen per Brindisi. Valtur non gioca bene ma riesce ad essere alla pari degli irpini. Molto bene Brindisi ai rimbalzi (20), ma molto male nel tiro da tre punti (2/10). Terzo quarto complicato per la squadra di Bucchi, come accade quasi sempre. I biancazzurri in sette minuti segnano solo 8 punti, mentre Avellino di punti ne segna 20. Tra i biancazzurri si salvano solo Ogden, Allen e Del Cadia. Per il resto e’ notte fonda. Ma negli ultimi istanti del tempino Laquintana e Radonjic riportano Valtur più vicina ad Avellino. All’ultimo intervallo infatti Avellino avanti soltanto per 57 a 51. Nell’ultimo quarto Avellino prova ad affondare i colpi per creare un importante solco tra le squadre grazie soprattutto a Chinellato. Ma Brindisi non demorde e Vildera la riporta sulla scia degli irpini. A metà tempino sono solo 7 i punti da recuperare per i biancazzurri. Nei minuti successivi Valtur continua nel recuperare qualche punticino rispetto agli avversari. 5 punti da recuperare all’ultimo minuto. Ogden e Radonjic falliscono due triple in pochi secondi e Avellino quindi può portare a casa il successo per 77 a 73.

Migliori realizzatori Mussini con 17 punti per Avellino, Allen con 16 per Brindisi. Si torna in campo sabato per un’altra trasferta a Udine. In questi giorni poi si saprà se a Allen andrà’ via e se arriverà’ Eric Washington in cabina di regia.