Basket. Ancora un ko per la Valtur

La Valtur Brindisi non sa piu’ vincere. La squadra di Brienza, priva di Cinciarini e Miani, ha perso in trasferta contro Rieti per 70 a 63. Una gara molto strana con i biancazzurri capaci di essere avanti nel punteggio per buona parte del match. Fatali gli ultimi 2 minuti dove Rieti recupera, con Green e White, lo svantaggio e con il parziale di 10 a 0 fa sua la partita. Brindisi deve pensare molto ai 18 palloni persi. In avvio di gara la Valtur gioca molto bene trivando facili canestri nell’area pitturata.

Pet Rieti Piccin e Imbrò sono i migliori e i laziali chiudono in vantaggio il primo quarto prt 18 a 17. Nel secondo quarto Brindisi raggiunge il bonus falli gia’ al secondo minuto. Parziale 10 a 0 per i padroni di casa. Time out Brindisi e i biancazzurri piazzano tre triple portando il parziale di metà’ gara a proprio favore sul 38 a 37. Nel terzo quarto la Valtur fa’ l’idea di poter allungare. Va sul +6. Troppi palloni persi agevolano il recupero dei reatini. All’ultimo intervallo Brindisi avanti 52 a 49, ma tanti errori su entrambi i fronti. Ancora equilibrio in avvio di ultimo quarto. Poi, nel finale, Rieti trova un White strepitoso con 8 punti decisivi. Finisce 70-63 per Rieti. La Valtur perde ancora posizioni in classifica. Il prossimo turno vede la Valtur nel posticipo serale di domenica ospitare al PalaPentassuglia il fortissimo Avellino.